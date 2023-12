Canicattì: anziana rapinata nella propria abitazione, cade a terra e finisce in ospedale

Un’anziana sarebbe stata rapinata all’interno della propria abitazione di Canicattì (in provincia di Agrigento). Stando a quanto si apprende, la donna – una 74enne – sarebbe stata aggredita da un soggetto con il volto incappucciato. Nell’intento di rubarle dei soldi, l’anziana sarebbe stata spinta finendo per cadere a terra. A seguito dell’accaduto la 74enne avrebbe riportato delle ferite per cui si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Barone Lombardo. Qui i medici le avrebbero assegnato una prognosi di 20 giorni. Sulla vicenda, non ancora del tutto chiara, indagano i carabinieri.