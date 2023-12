Ex pm di Palermo Antonio Ingroia assolto in appello dall’accusa di peculato

L’ex pm della procura di Palermo, Antonio Ingroia, è stato assolto in appello dall’accusa di avere intascato illegittimamente 10mila euro a titolo di rimborso spese nel periodo in cui, su nomina dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, ricopriva la carica di liquidatore della società a capitale interamente pubblico Sicilia e Servizi. In primo grado l’ex magistrato era stato condannato a un anno e dieci mesi, con pena sospesa, per i rimborsi e assolto per i 117mila euro percepiti a titolo di indennità di risultato.

Ingroia era difeso dagli avvocati Enrico Sorgi e Mario Serio. Oggi la corte ha revocato la condanna per i rimborsi spese illegittimi e riconosciuto l’insussistenza del fatto per la riscossione dell’indennità di risultato. Il collegio, presieduto dalla giudice Adriana Piras, ha disposto la revoca della confisca delle somme di denaro decisa dal tribunale.