Annunciato un piano sperimentale di pulizia dei marciapiedi a Catania

Foto di Dario De Luca

Sei giorni, sei zone, un piano sperimentale per la pulizia del marciapiedi previsto dalle 6 alle 12 di ogni

giorno in cento strade del lotto centro Il piano sperimentale partirà lunedì 7 ottobre e verrà effettuato da Gema Spa, come annunciato dalla stessa azienda con un comunicato inviato alla stampa. Da corso Italia a via Plebiscito, da piazza Roma a via Giuffrida, da piazza Santa Maria di Gesù a viale Jonio: il servizio di pulizia dei marciapiedi nelle prime sei macroaree individuate «risponderà alla maggiore richiesta

di decoro urbano in zone particolarmente frequentate da pedoni», si legge nella nota.

«Occorrono segnali visibili per far percepire ai cittadini il lavoro che c’è dietro alla gestione della pulizia e

del decoro in città, il servizio sperimentale in partenza lunedì sarà uno di questi. – spiega l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce – In particolare, lo spazzamento dei marciapiedi è un intervento da sempre fortemente richiesto dalla cittadinanza, viene effettuato regolarmente, ma probabilmente non si percepisce a dovere. Così, attraverso un piano stabilito dall’amministrazione comunale insieme con l’azienda Gema Spa, si è deciso non solo di avviarlo in via sperimentale, ma di darne ampia diffusione anche per testare i ritorni di gradimento dei cittadini».

«Ci siamo fatti trovare pronti, come in ogni iniziativa proposta dall’amministrazione comunale condivisa con la ditta – spiega, sempre tramite la nota stampa, Fabrizio Patania, direttore di Gema Spa – si tratta di migliorare lo standard qualitativo del servizio, da mantenere con la collaborazione dei cittadini per avere una città sempre più vivibile». Il piano di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica con divieti di sosta e rimozione forzata delle auto parcheggiate riprenderà la prossima settimana, ne verrà data pronta comunicazione.