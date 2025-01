La procura di Catania chiede la condanna di Angelo Lombardo. Il fratello dell’ex governatore è accusato di aver favorito la mafia

Dieci anni di reclusione. Questa la condanna chiesta dalla procura di Catania nei confronti di Angelo Lombardo, fratello dell’ex presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo. Politico di lungo corso, eletto all’Assemblea regionale e al parlamento nel 2008, Angelo Lombardo è accusato di voto di scambio e concorso esterno in associazione mafiosa. Stessi reati che hanno visto assolto il fratello Raffaele. La richiesta di condanna, al termine della requisitoria, è stata formulata dalla magistrata Agata Santonocito. Nello stesso processo sono imputati per voto di scambio l’ex reggente provinciale di Cosa nostra Vincenzo Aiello e il geologo Giovanni Barbagallo, per i quali è stata formulata la stessa richiesta di tre anni e mille euro di multa ciascuno; il collaboratore di giustizia Gaetano D’Aquino, per cui sono stati chiesti un anno di carcere e mille euro di multa; e infine Rosario Di Dio, già condannato per mafia ed ex sindaco di Castel di Iudica, nei cui confronti la procura ha chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto.