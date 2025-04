A29, auto contromano per chilometri sulla Palermo-Mazara del Vallo

Foto Google Maps

Un’auto contromano sulla Palermo–Mazara del Vallo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, nella serata di ieri, un automobilista avrebbe sbagliato la rampa d’accesso e, per questo, ha percorso alcuni chilometri in senso inverso di marcia sulla A29 nella zona di Gallitello (nel territorio di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani).

A segnalare la presenza della macchina contromano sono stati diversi automobilisti che hanno contattato la polizia stradale. Al momento, sono in corso le indagini – anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza – per risalire all’autista che rischia una multa e la sospensione della patente.