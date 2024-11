Ancora un escavatore usato per rapinare una gioielleria: succede a Palazzolo

Foto di Gio Salvo Vivera sul gruppo Chiaramonte Gulfi su Facebook

Furto con spaccata a Palazzolo, nel Siracusano, dove i ladri hanno usato un escavatore per scardinare l’ingresso di una gioielleria, situata in pieno centro. È accaduto nella notte e secondo quanto emerge nelle indagini dei carabinieri la banda con quel mezzo avrebbe spostato delle auto in sosta, per creare una barriera al fine di ostacolare un prevedibile intervento delle forze dell’ordine.

A quel punto, con il braccio dell’escavatore hanno creato un varco nell’attività commerciale da cui sono entrati per rubare i preziosi ma non sono riusciti a svaligiare per intero la gioielleria per l’intervento degli investigatori che sono riusciti a metterli in fuga. Secondo alcune testimonianze, sono stati esplosi in aria dei colpi d’arma da fuoco per mettere paura alla banda, di cui per il momento si sono perse le tracce.