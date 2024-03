Ancora un pedone ucciso a Catania. Travolto da una macchina che poi è fuggita via

Ancora un pedone ucciso a Catania e, per l’ennesima volta, chi era alla guida è scappato senza prestare soccorso. La vittima è il 93enne Agatino Botta. L’uomo è stato travolto mentre attraversava sulle strisce, con il semaforo verde per i pedoni, all’incrocio tra corso Italia e viale Libertà. Il fatto risale a venerdì scorso ma il 93enne è deceduto la scorsa notte dopo il ricovero in ospedale. L’uomo è un volto noto della zona per avere lavorato per tanti anni come portiere al civico 69 di corso Italia. Al vaglio delle forze dell’ordine potrebbero finire i filmati delle numerose telecamere presenti. Appelli social sono stati lanciati da diversi cittadini. «Chiunque abbia visto qualcosa ci contatti tramite Messanger», si legge nel profilo Facebook della Fiorelleria Mirabella.