Ance Sicilia esprime soddisfazione per la pubblicazione delle graduatorie per la Catania-Ragusa

Ulteriore passo in avanti per la Catania – Ragusa. Un’opera attesa da decenni e fondamentale per lo sviluppo di tutta l’area iblea ma importante, soprattutto, per la valorizzazione dello scalo di Comiso e per molti Comuni del siracusano. Ad esprimere apprezzamento per la pubblicazione delle graduatorie, che anticipano l’aggiudicazione dei lavori di costruzione, è l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili in Sicilia.

«Quest’opera strategica – ha detto il presidente Santo Cutrone – contribuirà a ridurre il divario tra Nord e Sud e consentirà al Sud-Est della Sicilia, una delle aree più produttive del Mezzogiorno, di essere finalmente connesso al ‘Sistema Italia’ e all’Europa, dando pari condizioni di collegamento e di competitività alle sue imprese, ai lavoratori, ai cittadini». Per gli imprenditori del settore, però, l’occasione serve anche per esprimere apprezzamento per avere visto accolte alcune richieste. «Regione e Anas – aggiunge – hanno accolto la nostra richiesta di suddividere il mega-appalto in quattro lotti, e questo ha consentito anche alle migliori imprese locali, seconde a nessuna in quanto a capacità tecniche e operative, la possibilità di partecipare alle gare accanto ai colossi nazionali dell’edilizia, riuscendo in alcuni casi anche di arrivare al primo posto, e questo ci riempie di orgoglio e ci rassicura circa la garanzia che i lavori saranno portati a termine nei tempi stabiliti e con massima qualità e professionalità».

I cantieri per la realizzazione dell’infrastruttura potranno rappresentare una boccata d’ossigeno per l’impatto che avranno sulle imprese, sull’indotto, per le forniture e sulla manodopera richiesta. Restano però le perplessità legate al rincaro dei materiali.