Nuove modifiche alla viabilità comunicate da Anas per alcuni tratti della strada statale 115 Sud Occidentale Sicula e della statale 284 Occidentale Etnea, oltre all’autostrada Catania-Siracusa.

Le modifiche sulla statale 115

Dal 28 giugno al 30 ottobre – tutti i giorni, esclusi i festivi – Anas comunica l’istituzione di alcuni sensi unici alternati per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali. La modifica riguarderà tratti non superiori ai 300 metri lungo la strada statale 115 Sud Occidentale Sicula. Le modifiche avverranno tra i chilometri 278,720 e 280,150; 283,300 e 284,200; 286,750 e 289,350; 290,130 e 290,550.

La chiusura sull’autostrada Catania-Siracusa

Per le attività di ispezione tecnica delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa, invece, è prevista la chiusura dell’intera carreggiata in direzione Catania dal 29 giugno all’1 luglio. Per limitare i disagi, le attività si svolgeranno nelle ore notturne: dalle 22 alle 6. La viabilità alternativa sarà garantita sulla strada statale 114 Orientale Sicula.

Le modifiche sulla statale 284

Per i lavori della banda ultra-larga del Comune di Adrano, infine, dall’1 luglio all’1 agosto, esclusi i giorni festivi e prefestivi, verrà istituito un senso unico alternato sulla strada statale 284 Occidentale Etnea. Il traffico sarà regolato da semaforo dal chilometro 27,436 al 27,996.