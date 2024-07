Ss 683, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Santa Caterina. «Lavori completi al 50 per cento»

Foto di Dario De Luca

Nel cantiere della SS 683 Licodia Eubea-Libertinia, in località Caltagirone, è stato abbattuto con successo l’ultimo diaframma della galleria Santa Caterina, una delle opere più importanti della nuova tratta in variante che consentirà di velocizzare il tracciato della Statale. Lo dice l’Anas.

La rottura del diaframma porta al completamento del 50 per cento dei lavori e consentirà ad Anas di terminare l’opera entro il 2025. L’intervento si inquadra tra le opere previste per il completamento della strada a scorrimento veloce SS 683 che collega l’asse stradale Ragusa–Catania con l’asse Nord-sud Santo Stefano di Camastra-Gela e con l’asse autostradale Catania–Palermo.

L’abbattimento del diaframma rappresenta il completamento di una complessa opera ingegneristica, costituita da un unico fornice con sezione di scavo di 160 metri quadri e di lunghezza complessiva pari a 900,18 metri, di cui 760,18 metri in naturale e, rispettivamente, 80 m (imbocco sud) e 60 m (imbocco nord) in galleria artificiale agli imbocchi.

La cerimonia di abbattimento ha visto la partecipazione del Responsabile della Struttura Territoriale di Anas in Sicilia, l’Ingegnere Raffaele Celia, che ha dichiarato: «Abbiamo provveduto ad abbattere l’ultimo diaframma della galleria nel tratto di roccia di 750 metri. Ciò rappresentava tecnicamente la parte più ardua e impegnativa dello scavo. Un traguardo raggiunto che è motivo di grande soddisfazione per tecnici e maestranze. Rileviamo che in questo cantiere non abbiamo mai registrato alcun infortunio sul lavoro. Si tratta certamente di un dato significativo».