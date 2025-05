Catania, chiusa per lavori la rampa Zia Lisa-Messina sulla tangenziale ovest

Foto di Dario De Luca

Disagi in vista per gli automobilisti: da lunedì 26 a venerdì 30 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 18.00, verrà chiusa al traffico la rampa di ingresso Zia Lisa-Messina, situata al chilometro 15 della tangenziale ovest di Catania, in prossimità dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania.

La chiusura si rende necessaria per consentire, in condizioni di sicurezza, interventi di ripristino e manutenzione degli impianti, dei sistemi tecnologici e delle infrastrutture legate alla Smart Road. Anas raccomanda agli utenti la massima prudenza e consiglia di programmare per tempo i propri spostamenti, utilizzando percorsi alternativi.