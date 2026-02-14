Nuova allerta maltempo in Sicilia. Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico. Nelle prossime ore una perturbazione attraverserà il centro peninsulare ed estenderà poi i suoi effetti al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

Allerta maltempo: il bollettino della Protezione civile

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 14 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, specie sui settori centro-meridionali. Dalla serata di oggi, si prevedono inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 15 febbraio, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull’intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia.