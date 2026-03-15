Allerta arancione domani su parte della Sicilia: le previsioni della protezione civile

15/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Allerta meteo in Sicilia, per domani lunedì 16 marzo, da arancione a verde in base alle zone dell’Isola. È il bollettino diramato dalla protezione civile regionale dalle 16 di domenica fino all’intera giornata di lunedì. A causa del vortice Jolina, sono previste piogge diffuse e persistenti, anche temporalesche, sulla Sicilia orientale, in allerta arancione. La protezione civile ha assegnato alla zona il livello di preallerta per l’attesa di rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Condizioni a cui seguiranno le probabili chiusure di molte attività.

Allerta gialla e rossa nel resto della Sicilia

Precipitazioni sparse, invece, ma con qualche possibile temporale passeggero, sulla parte centrale dell’Isola, con allerta gialla. E, infine, piogge da isolate a sparse, ma comunque con quantitativi deboli, in Sicilia occidentale, segnata dunque in verde. A preoccupare sono i venti, attesi da forti a burrasca sul versante ionico, meno sulle coste tirreniche e occidentali, ma con raffiche di burrasca che invece imperverserà sui rilievi. Molto mossi i mari, con lo Ionio tendente ad agitato.

La chiusura delle scuole: eccezione a Messina

Già arrivata la decisione di chiusura delle scuole a Catania città e dei Comuni limitrofi, come Misterbianco e Aci Castello. Ma anche della provincia (tra cui Acireale, Giarre, Belpasso, Ramacca). Stessa situazione a Siracusa e provincia. A fare eccezione, sul versante orientale dell’Isola, dovrebbe essere solo Messina, dove le scuole resteranno aperte. Chiuse invece in molti Comuni della provincia, specie quelli costieri.

Allerta meteo in Sicilia domani lunedì 16 marzo 2026

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