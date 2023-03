Partanna, falso allarme bomba nell’auto della moglie del sindaco parcheggiata davanti casa

Falso allarme bomba, ieri sera, nel cortile esterno della casa del sindaco di Partanna Nicolò Catania. Una segnalazione anonima arrivata ai carabinieri della cittadina del Trapanese ha allertato della presenza di un pacco sospetto in via Calatafini, sistemato proprio davanti all’auto – una Mercedes cuopé – in disuso di proprietà della moglie del primo cittadino che è anche deputato regionale e vicecapogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. I carabinieri hanno subito attivato il protocollo di sicurezza facendo uscire da casa Catania insieme alla moglie e ai figli. Tutte le strade di accesso all’abitazione sono state chiuse ai mezzi e anche ai pedoni. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri che hanno fatto brillare una micro carica. È stato accertato che sull’auto non c’era nulla di sospetto.