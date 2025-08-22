Alcamo: minaccia la compagna con un accetta. Scatta il braccialetto elettronico

22/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per un noto pregiudicato alcamese di 41 anni, poiché gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il provvedimento in parola è scaturito da un grave episodio consumatosi nella tarda serata del 27
giugno 2025, quando la compagna del destinatario della misura cautelare, è stata soccorsa da alcuni automobilisti che avevano notato la predetta in un evidente stato confusionale.

Sul posto è arrivata la volante della polizia, a cui la donna raccontò della lite con il compagno che, nella circostanza, l’aveva minacciata di farla a pezzi brandendo al suo indirizzo una piccola accetta. La donna, in evidente stato di shock è stata accompagnata da personale sanitario intervenuto sul posto, presso il locale nosocomio. La successiva attività investigativa ha consentire di trovare presso il domicilio dell’indagato un accetta di piccole dimensioni così come descritta dalla vittima. Il tutto è stato aggravato dal fatto che il compagno quella sera si era posto all’inseguimento della donna per riportarla a casa con la forza, per cui è chiaro che non si trattava di un caso isolato ma l’ennesimo episodio dove il carnefice poneva in essere vessazioni e minacce sempre con l’uso di coltelli o altri oggetti atti ad offendere la persona.

