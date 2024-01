Morta dopo cinque ore di attesa in Pronto soccorso, inchiesta all’ospedale di Agrigento

Foto di Marta Silvestre

Una anziana è morta dopo avere atteso per cinque ore al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. A denunciare il caso sono stati i familiari della vittima. La procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire quanto accaduto e il pubblico ministero di turno ha già disposto l’autopsia sul cadavere della donna. Secondo quanto emerso finora, l’anziana sarebbe stata inserita in lista di attesa per eseguire alcuni esami, ma nel frattempo è morta. Intanto, gli inquirenti hanno sequestrato tutta la documentazione clinica.