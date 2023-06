Migranti in pericolo al largo della Libia. A Lampedusa nuovi arrivi mandano in tilt l’hotspot

All’alba sono arrivati nuovi migranti a Lampedusa e adesso si fa sempre più seria la situazione all’hotspot per via della capienza limitata. La struttura di accoglienza, gestita dalla Croce Rossa italiana, è in difficoltà per via del sovraffollamento delle persone arrivate. Si contano ben 1.119 ospiti di cui soltanto stamattina ne sono sbarcati 249 a bordo di sette barchini. L’hotspot potrebbe accogliere poco meno di 400 persone, ma la prefettura di Agrigento continua a far trasferire fra le 400 e le 500 persone al giorno. Tuttavia, si sta cercando di alleggerire il carico su Lampedusa. L’ufficio territoriale del Governo, d’intesa col Viminale, ha disposto un nuovo spostamento: 230 lasceranno l’isola con il traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Non finisce qua. Ci sono nuovi aggiornamenti relativi all’ultimo naufragio di martedì scorso al largo delle coste di Lampedusa. Secondo quanto affermato da alcuni dei superstiti non dovrebbero esserci dispersi: le 45 persone a bordo del barchino affondato sono state soccorse dalle imbarcazioni vicine. Le dichiarazioni, ascoltate dagli investigatori, provengono da 4 dei 43 migranti salvati stamattina a bordo di un’imbarcazione diretta verso Lampedusa.

Non arrivano, invece, buone notizie dai confini internazionali. Un’imbarcazione con 50 persone a bordo starebbe andando alla deriva nel tentativo di fuggire dalla Libia. Alarm Phone dichiara che è in contatto con il gruppo di migranti in questione, il quale racconta che l’acqua è entrata nello scafo e il motore ha smesso di funzionare. Le autorità sono state messe al corrente di quanto sta accadendo.