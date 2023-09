Fonte foto: Facebook - Città di Agrigento

Agrigento, una donna per la prima volta come comandante dei carabinieri

Una donna per la prima volta alla guida della compagnia dei carabinieri di Agrigento. Si tratta della calabrese Annamaria Putortì, classe 1989, con diverse esperienze pregresse nel campo. Il nuovo volto della città è stato presentato questa mattina dal comandante provinciale Nicola De Tullio. Tuttavia, non è la prima volta che Putortì si trova a svolgere tale incarico. Infatti, in passato è stata comandante a Barcellona Pozzo di Gotto (nel Messinese), per poi trascorrere un periodo anche a capo del comando dei carabinieri di Busto Arsizio. La donna ha evidenziato la «voglia di fare e di scoprire la realtà del territorio di Agrigento», forte delle mansioni precedenti che l’hanno preparata ad affrontare una realtà, da un lato messa in ginocchio per via dei continui sbarchi. Poi, la stessa si è rivolta anche ai cittadini: «Non voglio deludere le loro aspettative».