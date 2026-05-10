Grave trauma cranico per bambino di dieci anni, caduto dal primo piano di una palazzo nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il bimbo, originario di Porto Empedocle, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Il piccolo si trovava con la famiglia a casa di alcuni parenti ad Agrigento, quando si è verificato […]
foto di carabinieri
Agrigento, bambino di 10 anni cade dal balcone: ricoverato in codice rosso
Grave trauma cranico per bambino di dieci anni, caduto dal primo piano di una palazzo nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il bimbo, originario di Porto Empedocle, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Il piccolo si trovava con la famiglia a casa di alcuni parenti ad Agrigento, quando si è verificato l’incidente. Di cui deve ancora essere ricostruita l’esatta dinamica, affidata ai carabinieri.