foto di carabinieri

Agrigento, bambino di 10 anni cade dal balcone: ricoverato in codice rosso

10/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Grave trauma cranico per bambino di dieci anni, caduto dal primo piano di una palazzo nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il bimbo, originario di Porto Empedocle, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Il piccolo si trovava con la famiglia a casa di alcuni parenti ad Agrigento, quando si è verificato l’incidente. Di cui deve ancora essere ricostruita l’esatta dinamica, affidata ai carabinieri.

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