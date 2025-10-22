arrestati due fratelli per detenzione di droga e armi illegali

Agrigento: arrestati due fratelli con 4 Kg di droga e una pistola

22/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati due fratelli originari di Palma di Montechiaro (Agrigento), entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. I poliziotti di Agrigento hanno fermato per un controllo uno dei due. Quando l’uomo ha visto il posto di blocco ha tentato di disfarsi di quello che aveva con sé gettandolo dal finestrino. Nella vettura, nascosti nello sportello lato guida i poliziotti hanno trovato due involucri con 0.52 grammi di cocaina.

L’atteggiamento nervoso mantenuto dall’indagato durante il controllo ha indotto i poliziotti ad estendere la perquisizione anche nella sua abitazione, condivisa con il fratello. Qui, all’interno di un frigorifero portatile nascosto sul terrazzo dell’immobile, ritrovati invece ventuno involucri di marijuana per un peso di oltre 2 chili. Trovata anche una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta.

In un altro immobile nella disponibilità dei due arrestati, nascosti all’interno di una valigia i poliziotti hanno trovato altri quindici involucri di marijuana con un peso complessivo era di 1,58 chili. Inoltre, in una bottiglia in plastica c’erano altri 130 grammi della stessa sostanza e 1,4 grammi di hashish. Complessivamente, gli agenti di Agrigento hanno sequestrato 3,9 chili di marijuana, 1,4 grammi di hashish, 0,52 grammi di cocaina e una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta. I due fratelli sono stati arrestati in flagranza di reato.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]