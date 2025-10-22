Agrigento: arrestati due fratelli con 4 Kg di droga e una pistola

arrestati due fratelli per detenzione di droga e armi illegali

Sono stati arrestati due fratelli originari di Palma di Montechiaro (Agrigento), entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. I poliziotti di Agrigento hanno fermato per un controllo uno dei due. Quando l’uomo ha visto il posto di blocco ha tentato di disfarsi di quello che aveva con sé gettandolo dal finestrino. Nella vettura, nascosti nello sportello lato guida i poliziotti hanno trovato due involucri con 0.52 grammi di cocaina.

L’atteggiamento nervoso mantenuto dall’indagato durante il controllo ha indotto i poliziotti ad estendere la perquisizione anche nella sua abitazione, condivisa con il fratello. Qui, all’interno di un frigorifero portatile nascosto sul terrazzo dell’immobile, ritrovati invece ventuno involucri di marijuana per un peso di oltre 2 chili. Trovata anche una pistola calibro 7.65, illegalmente detenuta.

In un altro immobile nella disponibilità dei due arrestati, nascosti all’interno di una valigia i poliziotti hanno trovato altri quindici involucri di marijuana con un peso complessivo era di 1,58 chili. Inoltre, in una bottiglia in plastica c’erano altri 130 grammi della stessa sostanza e 1,4 grammi di hashish. Complessivamente, gli agenti di Agrigento hanno sequestrato 3,9 chili di marijuana, 1,4 grammi di hashish, 0,52 grammi di cocaina e una pistola calibro 7.65 illegalmente detenuta. I due fratelli sono stati arrestati in flagranza di reato.