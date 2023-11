Agrigento, preso a colpi di bottiglia in testa: 33enne finisce al pronto soccorso

Un uomo di 33 anni, residente ad Agrigento, sarebbe stato aggredito da tre persone finendo in ospedale. Stando a quanto si apprende, il 33enne – di origini marocchine – sarebbe stato preso a colpi di bottiglia in testa da tre migranti lungo la scalinata di discesa Bianchini, vicino via Atenea. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo aver riportato un trauma cranico, delle contusioni e delle escoriazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.