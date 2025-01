Palermo, colpi di spranga per farsi consegnare il portafoglio

Un 68enne è stato aggredito la scorsa notte, in via Roma a Palermo, da un uomo di circa 40 anni armato di spranga che lo avrebbe minacciato per cercato di farsi consegnare il portafoglio. La vittima ha reagito all’aggressione violenta e l’uomo lo ha colpito alla testa con una spranga. Subito dopo è fuggito e non è stato ancora rintracciato.

Intanto, il 68enne ferito è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 ed è stato trasportato a bordo di una ambulanza all’ospedale Policlinico di Palermo. Ha una ferita alla testa e si trova ancora in osservazione. Stando a quanto emerso finora, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini sull’episodio, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’autore della tentata rapina e delle lesioni.