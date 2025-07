Aggressione al Pronto soccorso del Papardo: medico schiaffeggiato, guardia giurata ferita

Grave episodio al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina, dove un paziente psichiatrico in evidente stato di alterazione ha schiaffeggiato un medico e spintonato una guardia giurata, che ha riportato la frattura di una costola. A denunciare l’accaduto è la Uil-Fpl di Messina, con un duro intervento da parte del segretario generale Livio Andronico, del responsabile dell’area medica Paolo Todaro e del segretario regionale con delega alla Sanità Corrado Lamanna. I sindacalisti chiedono un’azione urgente: «Cosa dobbiamo ancora attendere? Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che mostrano la crisi strutturale del sistema sanitario e l’abbandono del personale ospedaliero».

Secondo la Uil-Fpl, si tratta dell’ennesima aggressione da parte di soggetti fragili che, in assenza di adeguati strumenti di gestione, mettono a rischio l’incolumità di medici e operatori sanitari. L’episodio evidenzia le gravi criticità del sistema di sicurezza nei presidi di emergenza. L’organizzazione sindacale chiede misure concrete e immediate per tutelare il personale e rilancia l’urgenza di riforme nel sistema sanitario siciliano.