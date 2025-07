Aggressione omofoba durante il Pride Village a Catania: identificato e denunciato un 48enne

Foto Catania Pride

Identificato e denunciato per diffamazione. Si tratta di un 48enne che lo scorso 3 luglio si era introdotto nel cortile della Cgil, in via Crociferi a Catania, durante il laboratorio Letture bimbə, organizzato con Genderlens Aps per celebrare il 25° anniversario del primo corteo. Nel mirino dell’uomo l’attivista Egle Doria, del direttivo di associazione Famiglie Arcobaleno e del comitato Catania Pride. «Vergogna, fate schifo, come li avete fatti questi figli? Ve ne dovete andare dall’Italia», sono state le parole pronunciate dal 48enne. La vittima ha immediatamente denunciato il fatto alla Digos della questura di Catania, che ha avviato una rapida attività investigativa. Fondamentale è stata la descrizione fornita durante l’interrogatorio, che ha consentito agli agenti di identificare l’autore del gesto. L’uomo, incensurato, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di diffamazione a sfondo discriminatorio.