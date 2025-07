Aggressione omofoba al Pride Village di Catania: «Vergogna, fate schifo»

Durante il laboratorio Letture bimbə, organizzato con Genderlens Aps nei locali della Cgil in via Crociferi, a Catania, per celebrare il 25° anniversario del primo corteo, l’attivista Egle Doria, del direttivo di associazione Famiglie Arcobaleno e del comitato Catania Pride, è stata oggetto di un’aggressione verbale e fisica. Mentre un gruppo di bambini attendeva di ascoltare le storie proposte, un uomo avrebbe inveito contro Doria.

«Vergogna, fate schifo, come li avete fatti questi figli? Ve ne dovete andare dall’Italia», per poi spingerla mettendole le mani addosso. L’intervento immediato dei presenti ha permesso di allontanare l’aggressore e di proseguire il laboratorio. In una nota pubblicata su Facebook, il comitato Catania Pride ha espresso «totale vicinanza e solidarietà a Egle Doria e alle famiglie Arcobaleno» e ha sottolineato che «queste intimidazioni non ci fermeranno: il loro odio non passerà». La parata conclusiva è fissata per venerdì 5 luglio con lo slogan «Polpo mondo!».