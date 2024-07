Aggressione dottoressa all’ospedale Garibaldi. Ordine dei medici: «Servono azioni concrete»

L’ennesimo atto di violenza – svelato in esclusiva da MeridioNews – consumato mercoledì presso l’ospedale Garibaldi centro di Catania ai danni di una dottoressa di turno al reparto di Rianimazione fa riproporre il tema della sicurezza nei nosocomi. A seguito di quanto accaduto, Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania, ritorna sul tema. «Desidero esprimere la solidarietà del Consiglio direttivo dell’Ordine e il pieno sostegno alla collega del Garibaldi, aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro – spiega attraverso una nota stampa – I fatti del Garibaldi confermano quanto il fenomeno sia drammaticamente in aumento e come non sia più possibile aspettare. Occorrono azioni concrete che garantiscano sicurezza e protezione alle operatrici e agli operatori sanitari che lavorano in prima fila nelle unità operative e nei presidi più esposti al rischio, svolgendo un pesante servizio in favore della comunità. Invochiamo un intervento tempestivo, chiediamo ancora una volta che vengano potenziati i presidi fissi di polizia a tutela dei medici, del personale sanitario e degli stessi utenti».