Catania, prende a bastonate i suoi figli e li ferisce: arrestato

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia a Catania per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Tutto sarebbe scattato a seguito di una lite in cui il 44enne, nella propria abitazione nel quartiere San Cristoforo, avrebbe preso a colpi di bastone due dei suoi figli, tra cui un minorenne. Questi ultimi, dopo essere stati aggrediti, sono stati trasportati in ospedale dove i medici hanno giudicato le loro lesioni guaribili in dieci giorni per uno e in cinque per l’altro. L’uomo, che adesso si trova nel carcere Piazza Lanza, pare avesse dei precedenti: in passato sarebbe stato ammonito dal questore per violenza domestica nei confronti della moglie.