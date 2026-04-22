Foto di frame video Carabinieri

I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 43enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato mentre percorreva via Palermo a bordo di uno scooter e, insospettiti dai suoi movimenti, i militari lo hanno seguito fino a un garage nei pressi di viale Rapisardi, dove è scattato il controllo.

Il nascondiglio e la scoperta

Durante la perquisizione del mezzo, i carabinieri hanno trovato un ingegnoso nascondiglio: all’interno di un portaocchiali occultato sotto la forcella dello scooter erano nascosti 35 grammi di cocaina. Gli accertamenti sono stati quindi estesi a un’auto nella disponibilità dell’indagato, parcheggiata nel garage, dove è emerso un vero e proprio deposito di droga.

La droga nascosta dentro una macchina

Nel bagagliaio del veicolo i militari hanno sequestrato quasi 6 chilogrammi di cocaina, 100 grammi di crack, oltre 19 chilogrammi di marijuana e più di 4 chilogrammi di hashish. Rinvenuti anche bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto e materiale per il confezionamento, elementi che fanno pensare a un’attività strutturata di spaccio. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati anche 2.950 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.