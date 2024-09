Lancio di benzina contro una 26enne in strada: l’aggressione dopo la lite in chat per un ragazzo

Qualche parola di troppo, a quanto pare inviata tramite messaggi sul cellulare, e una chat si é trasformata in una lite non virtuale, avvenuta all’incrocio tra via Capuana e via Ventimiglia, a Catania. Oggetto della discussione – secondo quanto verificato da MeridioNews – sarebbe stato un ragazzo, a quanto pare ambito da due giovanissime. Le ragazzine si sarebbero affrontate in strada, nei pressi dell’abitazione di una delle due. Un faccia a faccia alla presenza di altre persone, tra amici e familiari. Momenti concitati, la richiesta di rinforzi e infine un’aggressione, avvenuta con il lancio di benzina contro una 26enne, G.S, residente al villaggio Sant’Agata. L’autrice del gesto sarebbe un’altra donna, a quanto pare legata da vincoli di parentela con una delle due ragazzine.

Ad allertare i soccorsi è stato un cittadino. La ferita, insieme a un’altra donna, è stata trattata dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Per lei, arrivata in codice rosso intorno alle 19 di ieri, sono state diagnosticate ustioni di secondo grado al volto, al torace, a una mano e all’addome. Dopo le procedure di rito la 26enne è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro, dove é stata ricoverata in Rianimazione. La donna non è però in pericolo di vita, mentre chi era in sua compagnia si è allontanata autonomamente dal nosocomio. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti investigativi da parte della polizia.