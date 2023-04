Foto di naeimasgary su Pixabay

Catania, aggredito l’autista di un autobus di linea. Minacce anche ai passeggeri del mezzo

L’autista di un autobus di linea è stato aggredito da un passeggero mentre il mezzo si trovava lungo via Cristoforo Colombo, a Catania. Necessario l’intervento degli agenti del reparto Volanti della polizia di Stato. L’aggressore, un uomo originario del Marocco, in un primo momento avrebbe minacciato alcuni ragazzini, mimando il gesto del taglio della gola. In quel momento l’autista avrebbe inviato l’uomo a scendere dal mezzo, scatenando la sua reazione. Prima un pugno, andato a vuoto, e poi un colpo al braccio che ha fatto perdere l’equilibrio alla vittima facendola cadere a terra. Grazie all’aiuto di altri passeggeri l’aggressore è stato fatto scendere dal bus. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo dopo che l’uomo aveva iniziato a colpire le auto in transito nella zona del faro Biscari. Per l’autista necessaria le cure dei medici del Pronto soccorso che hanno disposto una prognosi di cinque giorni.