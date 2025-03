Aggredito da due cani a casa di un amico nel Messinese: ricoverato in ospedale

Un uomo è stato aggredito da due cani a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Stando a quanto emerso finora, l’uomo era a casa di un amico quando è stato aggredito dagli animali. Adesso si trova ricoverato al Policlinico di Messina con la prognosi riservata, ma non sembra in pericolo di vita.

Inizialmente portato all’ospedale Barone Romeo di Patti (nel Messinese) per essere soccorso, l’uomo è stato poi trasferito d’urgenza del nosocomio cittadino perché alcune delle ferite sono piuttosto serie. Per questo i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale universitario messinese. Al momento, la prognosi resta riservata ma i primi esami non fanno temere per la sua vita.