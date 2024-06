Aggredisce i genitori e li minaccia di morte, arrestato 42enne ad Acireale

polizia

Ad Acireale la polizia ha arrestato un 42enne che da tre anni minacciava e maltrattava i genitori. È accusato di tentativo di estorsione, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Informato il pm di turno, l’indagato è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Rientrato in Italia dopo un’esperienza lavorativa all’estero, il 42enne aveva atteggiamenti violenti quasi ogni giorno anche per futili motivi che sfociavano in vere e proprie aggressioni nei confronti dei genitori.

In una occasione aveva afferrato per il collo la madre, che si era salvata grazie all’intervento del fratello minore. A chiedere l’intervento degli agenti è stato quest’ultimo dopo che il fratello all’alba si è introdotto nella camera da letto dei genitori mentre ancora dormivano per minacciarli di morte e poi prendere il padre a pugni in testa accusandolo di aver guastato il cambio della sua autovettura e intimandogli di provvedere immediatamente alla riparazione. All’arrivo degli agenti nell’abitazione familiare il 42enne ha continuato a minacciare di morte i familiari.