Acireale, parcheggiatore abusivo aggredisce due agenti e si arrampica su una torre dello stadio

Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti da un parcheggiatore abusivo in un’area pubblica nei pressi del mercato settimanale ad Acireale. L’uomo, già denunciato pochi giorni prima, è stato sorpreso mentre esercitava nuovamente l’attività illecita. Alla contestazione ha reagito con violenza, spalleggiato da altre due persone, colpendo verbalmente e fisicamente i due operatori. L’intervento delle pattuglie di rinforzo e della polizia di Stato ha contenuto l’aggressione, ma l’uomo ha tentato la fuga arrampicandosi prima sul tetto di un edificio e poi su una torre faro dello stadio cittadino. È stato necessario l’intervento del magistrato di turno per convincerlo a scendere.

Portato in caserma per l’identificazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere in tribunale per rito direttissimo di resistenza, minacce, aggressione a pubblico ufficiale, danneggiamento e persino tentato furto di un mezzo di servizio. «Massima solidarietà ai nostri agenti colpiti – ha dichiarato il comandante Alfio Licciardello – e gratitudine a polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118 per il pronto intervento». Anche il sindaco Roberto Barbagallo si è recato in ospedale per far visita ai due feriti: «Ho voluto ringraziarli personalmente per il coraggio e la dedizione. Difendere la legalità è un dovere che dobbiamo sostenere ogni giorno, insieme alle forze dell’ordine».