Nasce a Catania l’Africa festival: due giorni di musica, arte e incontri a San Berillo. La prima edizione va in scena sabato 11 e domenica 12 ottobre. «Un evento dal basso – spiegano gli organizzatori – dedicato alla valorizzazione delle culture e identità africane e afrodiscendenti che animano la città».

L’Africa festival a Catania

L’Africa festival nasce come «spazio di incontro, scambio e dialogo attraversando linguaggi diversi – dicono gli organizzatori – per raccontare la ricchezza culturale presente a Catania». Dalla musica alla danza, dal cinema alla cucina e dall’artigianato all’arte. La scelta di San Berillo non è casuale: il quartiere è da tempo attraversato da una parte importante delle comunità africane. «Qui – aggiungono – molte persone vivono, lavorano e si ritrovano quotidianamente, rendendo questo luogo uno spazio di socialità e pluralità. Con il festival – sottolineano – vogliamo restituire la realtà di un quartiere vivo, accogliente e ricco di contaminazioni culturali».

L’Africa festival è un progetto collettivo nato dalla partecipazione di donne e uomini di origini e percorsi diversi, «uniti – affermano – dal desiderio di creare un nuovo spazio di comunità». Una prima edizione che punta già a diventare un appuntamento annuale, aperto a tutte le persone che desiderano conoscere e condividere le cultura africana nelle sue diverse forme e derivazioni. Il programma prevede due giornate di eventi diffusi tra musica dal vivo, workshop di danza e cucina, laboratori per bambini, proiezioni a tema e momenti conviviali, tra via Carro, via delle Finanze e palazzo De Gaetani.