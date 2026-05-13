

Verifiche a più livelli e un acceso dibattito politico ruotano attorno al Cefpas, il centro per la formazione del servizio sanitario regionale con sede a Caltanissetta. Sotto la lente d’ingrandimento, dopo la recente denuncia del deputato del Partito democratico Nello Dipasquale, sono finiti 75 contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti in appena dieci giorni.

La denuncia di Nello Dipasquale

Secondo quanto riportato l’esposto del deputato dem si basa su tre pilastri fondamentali. In primis la concentrazione temporale. Il fulcro della denuncia è l’anomalia procedurale rappresentata dal fatto che tutti i 75 contratti siano stati conferiti in un lasso di tempo estremamente ristretto, dal 3 al 13 febbraio 2026. L’inchiesta e la commissione ispettiva mirano a verificare se questo tsunami di incarichi sia il frutto di una reale e improvvisa necessità organizzativa o piuttosto di un disegno per eludere i controlli.

Dipasquale mette in dubbio, inoltre, la trasparenza delle modalità con cui sono stati selezionati i collaboratori, chiedendo di accertare se siano state rispettate le norme sulle pari opportunità e, soprattutto, di verificare eventuali interferenze politiche nel processo di selezione. L’accusa più esplicita è quella di un presunto clientelismo. La denuncia afferma che tra i beneficiari di questi incarichi ci sarebbero «molti parenti di politici del centrodestra», inclusi mogli e figli.

Le reazioni a catena: azioni e conseguenze

La denuncia non è rimasta inascoltata e ha generato una mobilitazione immediata su più fronti. Quello di una inchiesta giudiziaria che, al momento, non è ancora stata avviata ma che potrebbe vedere la luce proprio grazie alla presentazione di un esposto in procura. Saranno i magistrati a valutare se i fatti configurino eventuali reati. C’è poi la presa di posizione della Regione che, tramite il neo-assessore alla Salute, Marcello Caruso, ha immediatamente istituito una commissione ispettiva composta da dirigenti del suo assessorato. L’obiettivo dichiarato è verificare la legittimità degli incarichi, ribadendo che correttezza e trasparenza sono premesse indispensabili per l’azione amministrativa.

Ma il fatto più significativo è l’intervento della commissione parlamentare Antimafia regionale. Il suo presidente, Antonello Cracolici, ha annunciato che verrà acquisito l’esposto per avviare delle verifiche, segno che la vicenda viene considerata non solo come un possibile malcostume amministrativo, ma come un fenomeno che tocca il tema più ampio delle infiltrazioni e delle distorsioni del sistema politico.

Un caso politico

La vicenda Cefpas si inserisce in un clima di forti tensioni politiche in vista delle elezioni regionali del 2027. L’opposizione ha trovato nel caso un’arma di denuncia, mentre la maggioranza è intervenuta per mostrare attivismo e senso di responsabilità. Nei giorni successivi, il dibattito all’Ars si è surriscaldato anche per una norma, proposta dallo stesso Cracolici, volta a bloccare nuove assunzioni e conferimenti di incarichi negli enti regionali fino alla fine della legislatura, un provvedimento che è stato interpretato come un tentativo di porre un argine a questi fenomeni.