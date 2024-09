Guasto all’aereo: i calciatori della Juventus Next Gen dormono a terra all’aeroporto di Trapani

Ieri notte calciatori e dirigenti della Juventus Next Gen, la seconda squadra della società calcistica torinese, hanno dovuto trascorrere la notte all’aeroporto di Trapani. Dopo aver giocato la partita del campionato di serie C contro il Trapani, i giovani calciatori bianconeri sarebbero dovuti tornare a Torino, ma un guasto tecnico ha impedito all’aereo di partire. Si tratta del volo Ryanair che avrebbe dovuto portare da Trapani a Bergamo 191 persone. Dirigenti e calciatori della Juventus Next Gen hanno passato la notte sul pavimento dell’aeroporto Vincenzo Florio. «Da parte di Airgest (la società che gestisce lo scali, ndr) c’è stata tutta l’assistenza possibile fino a stamattina – sottolineano dall’aeroporto – quando i passeggeri hanno preso il volo alle 9:20, che ha subìto un ulteriore ritardo per il maltempo».