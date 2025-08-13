Aeroporto di Trapani-Birgi, barra d’uscita guasta: utenti bloccati nel parcheggio. «Sono macchine, ci scusiamo»

Agosto, esterno sera, settimana del ferragosto, la più importante di questa infuocata estate trapanese. Una disavventura ha interessato un nutrito gruppo di utenti presso l’aeroporto di Trapani-Birgi lunedì sera. Una delle barre poste all’uscita dall’aerostazione, a metà strada tra Trapani e Marsala, si sarebbe guastata, impedendo alla stessa di alzarsi. E creando una lunga coda di auto in uscita dallo scalo, che avrebbe tenuto tutti in fermo – quasi un’ora secondo gli utenti, mezz’ora per la società di gestione -, tra le lamentele. La fila era visionabile anche dalla Strada provinciale 21 che costeggia lo stesso aeroporto: un lungo serpente di veicoli in attesa. Ignote al momento le cause del disservizio.

Lo abbiamo chiesto a Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo. «Stiamo indagando sulle cause del guasto che ha causato il blocco della barra – dice a MeridioNews – una delle tre presenti e che ha determinato un rallentamento del traffico di auto in uscita dal nostro parcheggio. Il fatto che siano atterrati contemporaneamente due voli del tutto pieni ha determinato la coda di mezz’ora per cui ci scusiamo. Sono macchine e si possono guastare – conclude Ombra – ed è difficile prevenirlo, nonostante la continua manutenzione. È nostro interesse migliorare sempre i servizi ai passeggeri e ridurre i disagi».