Foto di aeroporto di Catania su Facebook

Riapre l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Dopo quattro giorni il livello d’allerta relativo all’emissione di cenere vulcanica dall’Etna passa infatti da rosso ad arancione. L’ufficialità è stata data con l’ultimo bollettino diffuso dall’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A comunicare la riapertura è SAC, società di gestione dello scalo catanese. A seguito del cambio del livello di allerta, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3, consentendo il ripristino delle operazioni aeroportuali. I voli in partenza e in arrivo sono quindi nuovamente operativi.

SAC invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, alla luce delle modifiche alla programmazione legate alle precedenti restrizioni.