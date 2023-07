Foto di Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino

Aeroporto di Palermo, arrivano le nuove regole di accesso

L’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino ha disposto nuove regole di accesso alle sale imbarchi. Dall’1 agosto si potrà entrare nei gates non prima di due ore dall’orario di partenza del volo. L’ingresso verrà bloccato dal lettore della carta di imbarco che non farà scattare l’apertura del tornello per entrare nella zona dei controlli. Una misura che serve a ridimensionare il sovraffollamento di persone dovuto alla chiusura dell’aeroporto di Catania. Inoltre, nella pagina dell’aeroporto palermitano, si legge che a partire da lunedì 31 luglio sarà eliminata l’ultima barriera di cantiere che si trova tra le due zone dei controlli di sicurezza in modo da aumentare l’area di altri 300 metri che si integrerà con quella di circa 500 metri aperta poche settimane fa e dotata di nuove macchine scanner. In questo modo ci sarà un fronte unico con undici ingressi per il filtraggio. Prevista anche l’apertura di due attività alimentari entro il 15 agosto che porterà a un miglioramento del sistema di climatizzazione. Arrivano i rinforzi per i servizi di handling: Gh Palermo sta accogliendo in questi giorni otto impiegati e sei operai, 20 operai entro il 28 luglio e dieci operai entro il 4 agosto, come annunciato dall’amministratore delegato Paolo Zincone.