Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è stato uno degli scali più penalizzati dagli effetti del ciclone Harry, che sta sferzando in Sicilia. Già la notte scorsa alcuni voli sono stati deviati su altri aeroporti. Stamattina, al momento, la situazione è rientrata nella normalità, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione dello scalo.

Anche se dalle isole minori non sono partiti gli aerei per Palermo, e quindi i voli dal capoluogo siciliano per Pantelleria e Lampedusa sono stati cancellati. Già nel pomeriggio di ieri il volo Norimberga-Palermo non è riuscito ad atterrare ed è stato deviato su Roma Fiumicino per ben due volte. Ripartito alle 19.30 verso Punta Raisi, l’aereo ha tentato nuovamente l’atterraggio senza successo, tornando ancora una volta nella Capitale.

Solo in tarda serata il volo è decollato di nuovo, questa volta con destinazione Trapani, dove è atterrato regolarmente in nottata. Il volo Milano Linate-Palermo delle 23.35, per il forte vento, è stato deviato su Trapani; stessa sorte per il volo Torino-Palermo delle 23.50, deviato su Roma; il volo Londra-Palermo delle 23.55, deviato su Roma; il volo Verona-Palermo delle 24, deviato su Trapani; il volo Genova- Palermo delle 1:00, deviato su Trapani. Stamattina, non essendo arrivato l’aereo da Linate, il volo per Palermo-Milano delle 06:20 è stato cancellato. Regolari, al momento, tutti gli altri voli in arrivo e partenza.