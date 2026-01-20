Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo

Aeroporto di Palermo: deviati alcuni voli su altri scali. Adesso regolari

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è stato uno degli scali più penalizzati dagli effetti del ciclone Harry, che sta sferzando in Sicilia. Già la notte scorsa alcuni voli sono stati deviati su altri aeroporti. Stamattina, al momento, la situazione è rientrata nella normalità, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione dello scalo.

Anche se dalle isole minori non sono partiti gli aerei per Palermo, e quindi i voli dal capoluogo siciliano per Pantelleria e Lampedusa sono stati cancellati. Già nel pomeriggio di ieri il volo Norimberga-Palermo non è riuscito ad atterrare ed è stato deviato su Roma Fiumicino per ben due volte. Ripartito alle 19.30 verso Punta Raisi, l’aereo ha tentato nuovamente l’atterraggio senza successo, tornando ancora una volta nella Capitale.

Solo in tarda serata il volo è decollato di nuovo, questa volta con destinazione Trapani, dove è atterrato regolarmente in nottata. Il volo Milano Linate-Palermo delle 23.35, per il forte vento, è stato deviato su Trapani; stessa sorte per il volo Torino-Palermo delle 23.50, deviato su Roma; il volo Londra-Palermo delle 23.55, deviato su Roma; il volo Verona-Palermo delle 24, deviato su Trapani; il volo Genova- Palermo delle 1:00, deviato su Trapani. Stamattina, non essendo arrivato l’aereo da Linate, il volo per Palermo-Milano delle 06:20 è stato cancellato. Regolari, al momento, tutti gli altri voli in arrivo e partenza. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ciclone Harry, il peggio è previsto oggi: città fantasma, barriere di sabbia e case evacuate
Leggi la notizia

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è stato uno degli scali più penalizzati dagli effetti del ciclone Harry, che sta sferzando in Sicilia. Già la notte scorsa alcuni voli sono stati deviati su altri aeroporti. Stamattina, al momento, la situazione è rientrata nella normalità, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione dello scalo. Anche se dalle isole minori […]

Da Catania il primo estrattore di succo di mela fresco fai da te: collaborazione tra Oranfresh e supermercati Decò
Leggi la notizia

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è stato uno degli scali più penalizzati dagli effetti del ciclone Harry, che sta sferzando in Sicilia. Già la notte scorsa alcuni voli sono stati deviati su altri aeroporti. Stamattina, al momento, la situazione è rientrata nella normalità, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione dello scalo. Anche se dalle isole minori […]

Maltempo: emergenza nel Catanese, oltre 60 interventi dei vigili del fuoco
Leggi la notizia

L’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo è stato uno degli scali più penalizzati dagli effetti del ciclone Harry, che sta sferzando in Sicilia. Già la notte scorsa alcuni voli sono stati deviati su altri aeroporti. Stamattina, al momento, la situazione è rientrata nella normalità, fanno sapere dalla Gesap, società di gestione dello scalo. Anche se dalle isole minori […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze