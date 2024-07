«Se mi denunci, ti butto l’acido in faccia»: ai domiciliari un 26enne di Adrano

«Se mi denunci, ti butto l’acido in faccia». È una delle minacce che un 26enne di Adrano (in provincia di Catania) avrebbe rivolto all’ex compagna. La donna, dopo anni di violenze e maltrattamenti, lo ha denunciato e il 26enne adesso è finito in custodia cautelare agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Dopo la denuncia da parte della vittima, sono partite le indagini che hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo per ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica in danno della ex compagna e dei suoi familiari. Una situazione che era peggiorata dopo la scelta della donna di mettere fine alla loro relazione. Ai poliziotti la vittima ha raccontato anni di violenze, persecuzioni e aggressioni. Nel corso della convivenza, il 26enne l’avrebbe picchiata e minacciata di morte, l’avrebbe inoltre anche relegata in casa senza neanche la possibilità di utilizzare il cellulare.

Nel corso degli anni, l’uomo avrebbe anche picchiato i figli e avrebbe tentato di manipolarli per metterli contro la madre. Dalle indagini sono emerse minacce di aggressione rivolte anche ad altri familiari della vittima. Quando ha saputo che la donna era decisa a denunciarlo, il 26enne l’ha minacciata per l’ennesima volta: chiamandola al telefono ha manifestato l’intenzione di lanciarle dell’acido sul volto.