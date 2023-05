Adrano, fratelli ai domiciliari nella stessa casa litigano ed evadono

Due fratelli, di 46 e 44 anni, sono stati denunciati ad Adrano (in provincia di Catania) dalla polizia per evasione dagli arresti domiciliari. Stando a quanto è stato ricostruito finora, i due sarebbero usciti di casa senza autorizzazione dopo una violenta lite. Per il 46enne la misura restrittiva era per atti persecutori e lesioni, mentre il fratello minore era finito ai domiciliari perché ritenuto uno degli autori del furto di monete da un distributore di bevande in una scuola di Adrano, avvenuto pochi giorni fa. Secondo quanto ricostruito finora, durante una lite in casa il fratello 46enne sarebbe stato scaraventato a terra dal fratello minore. L’uomo si è ferito alla testa ed è stato portato nell’ospedale di Biancavilla a bordo di un’ambulanza. Dopo le cure, però, si sarebbe allontanato senza avvertire la polizia che, informata dell’accaduto, l’ha rintracciato mentre camminava per le vie di Adrano. Nel frattempo, il fratello minore, senza essere autorizzato, è andato a piedi al commissariato per manifestare la sua forte preoccupazione dovuta all’imminente rientro del fratello maggiore.