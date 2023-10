Ad Acireale un nuovo negozio di giocattoli diventa «luogo di incontro per i bambini»

«Faremo giocare tutti, anche i grandi che vogliono restare un po’ bambini». È la mission di I giochi più, il negozio di giocattoli che è stato inaugurato ieri ad Acireale, in provincia di Catania. Un pomeriggio di animazione e intrattenimento per i più piccoli, che è solo un assaggio di quanto avverrà all’interno del punto vendita che si trova ad Acireale (al civico 13 di via Michele La Spina, all’angolo con via Giovanni Verga). «Non sarà solo un negozio di giocattoli – spiega il titolare Rosario Penna che, insieme alla famiglia, da vent’anni si occupa di tutto quello che riguarda il mondo dell’infanzia – ma aspira anche a diventare un luogo di incontro per momenti di socializzazione e aggregazione».

Dai grandi classici ai giochi da tavolo, dalle costruzioni ai giocattoli alternativi ed educativi come quelli in legno. «Il negozio stesso – aggiunge Penna, che gestisce già anche il punto vendita a Conforama – sarà giocabile». A partire da un grande camion dei pompieri dentro cui i bambini potranno entrare e trovarci dei giocattoli. Un’esposizione tra gli scaffali e le mensole che non sarà soltanto statica da guardare senza toccare, come spesso recitano i cartelli affissi nei negozi, ma «vivibile – ci tiene a sottolineare il proprietario – con diversi elementi pensati proprio per l’interazione». Il gioco, del resto, è una cosa seria, «il primo strumento che serve ai bambini per iniziare a conoscere il mondo e loro stessi».

In città che non sono pensate per essere vissute a dimensione di bambini, «abbiamo avuto l’idea di fare diventare il nostro negozio un luogo in cui i più piccoli possano avere l’occasione di incontrarsi, di stare insieme e di sperimentare attraverso d diverse attività ludiche». Nasce da qui la gioco-merenda. Un appuntamento settimanale che sarà organizzato all’interno di I giochi più ad Acireale. «Inviteremo i clienti più affezionati per provare un gioco per volta, a viverlo insieme in maniera partecipata, all’interno dei locali del nostro negozio che almeno per un pomeriggio a settimana si trasformerà in una sorta di ludoteca. L’auspicio – conclude Penna – è di creare delle belle relazioni e delle collaborazioni con le realtà del territorio che si occupano dei più piccoli a vari livelli».