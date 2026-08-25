Acireale, il lancio del sacchetto ripreso dalle telecamere: decine di multe

25/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Decine di violazioni per abbandono di rifiuti sono state accertate negli ultimi mesi dal nucleo Tutela Ambientale della polizia Locale di Acireale, impegnato nei controlli sul territorio comunale. Le immagini raccolte durante le attività documentano diversi episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade, nel territorio della cittadina in provincia di Catania. Per le violazioni accertate saranno notificate le relative sanzioni previste dalla normativa e, nei casi in cui emergano ipotesi di reato, gli atti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria, fanno sapere dal municipio.

Controlli anche attraverso le telecamere

Il quadro normativo, recentemente inasprito, consente per specifiche fattispecie di utilizzare le immagini degli impianti di videosorveglianza per individuare i responsabili degli abbandoni. «Chi abbandona i rifiuti non può pensare di farla franca», ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo, sottolineando il lavoro svolto dal nucleo Ambientale. L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando al potenziamento della rete di videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare i controlli e contrastare il fenomeno.

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