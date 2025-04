Acireale, sorpresi in auto con crack e cocaina: in manette due uomini

Due uomini di Acireale sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché trovati in possesso di 13 involucri di cocaina e 14 di crack mentre si trovavano fermi in auto nelle vicinanze di un distributore di carburante in via Wagner. A sorprendere i due pusher sono stati gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale durante un’attività di pattugliamento del territorio finalizzata proprio alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di spaccio di droga.

I poliziotti hanno subito notato il mezzo con i due uomini a bordo, un noto pregiudicato di 48 anni e un incensurato di 38 anni, e per fugare ogni sospetto, hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo. Non appena la volante della polizia si è avvicinata, il conducente dell’auto ha tentato in modo goffo di nascondere qualcosa sotto al sedile. Il gesto è stato notato da uno dei poliziotti e, per questa ragione, è stata eseguita una perquisizione che ha consentito di rinvenire, sparsi sul tappetino posteriore dell’auto, 27 involucri termosaldati, 13 di colore bianco contenenti poco più di 4,3 grammi di cocaina e 14 di colore azzurro con quasi 5 grammi di crack.

Inoltre, addosso al 38enne, risultato attualmente senza occupazione, è stata trovata la somma di 370 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Colti in flagranza, i due acesi sono stati arrestati e, come disposto dal pm di turno, condotti agli arresti domiciliari nelle loro rispettive abitazioni, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.