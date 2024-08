Acireale: cocaina e crack nascoste nelle portiere dell’auto

Un giovane incensurato di 29 anni di Acireale (in provincia di Catania) è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di cocaina e crack. I poliziotti hanno notato che un uomo, a bordo di un’auto – una Alfa Romeo 156 – era solito sostare in diverse località della zona acese particolarmente frequentate da giovani.

Durante un’attività di pattugliamento, gli agenti hanno visto la macchina ferma lungo la strada statale 114, al semaforo installato all’incrocio con viale Regina Margherita. Affiancata l’auto, i poliziotti hanno fermato il 29enne e lo hanno portato in commissariato per la perquisizione. All’interno della portiera anteriore sinistra del mezzo, sotto le parti di plastica, fra il pannello e la carrozzeria, è stato trovato un involucro con 57 piccole confezioni termosaldate con dentro sostanza stupefacente.

Nello specifico, 40 involucri di plastica rosa contenenti crack (per un peso di circa 11,5 grammi) e 18 involucri di plastica bianca contenenti cocaina (per un peso di circa 5,5 grammi). Una dose, inoltre, è stata trovata dentro uno zaino. La droga è stata sequestrata; mentre il giovane è stato arrestato e portato nell’abitazione della madre dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.