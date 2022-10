Acireale, chiusa l’aula consiliare. Problemi di sicurezza con la copertura

Ad Acireale il sindaco Stefano Alì ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura della sala consiliare per motivi di sicurezza. Il provvedimento riguarda anche ll’attiguo corridoio laterale e nasce dalla constatazione di un vistoso abbassamento di alcune capriate. I problemi sono stati confermati in una relazione dell’Area tecnica del Comune. La condizione di rischio è giudicata circoscritta alle due aree e adesso si attende di capire quali saranno i tempi per il ripristino della sicurezza.

Tre delle sei capriate sono interessate da uno scivolamento, per due delle quali si tratta di un abbassamento di circa venti centimetri. Ammalorato anche il legno del tirante. L’ipotesi che si fa strada è quella delle infiltrazioni. «Il Palazzo di città – si legge in una nota – è stato oggetto di interventi di efficientamento energetico nel 2016 e si deve verificare se la causa del cedimento e l’ammaloramento del legno sono effettivamente legati ad infiltrazioni».