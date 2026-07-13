Tentato omicidio ad Aci Bonaccorsi: accoltellato un uomo dopo una lite

13/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una lite finita con un uomo accoltellato ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese. È successo ieri sera, quando due carabinieri, in quel momento liberi dal servizio, sono stati richiamati dalle urla di alcuni passanti. Che segnalavano la presenza di un uomo armato di coltello, vicino a un chiosco-bar in via Giuseppe Garibaldi.

L’uomo sporco di sangue e il coltello gettato

I militari hanno subito individuato un 38enne di origine albanese, residente a Viagrande, con vari graffi e i vestiti sporchi di sangue. L’uomo cercava di raggiungere la propria auto, posteggiata in doppia fila, per allontanarsi. Controllato e identificato, i carabinieri hanno trovato poco distante, gettato sotto una delle macchine in sosta, un coltello a serramanico, con la lama ancora sporca di sangue.

La ricostruzione dei testimoni

Secondo quanto riferito dai presenti ai militari, supportato dalle immagini di videosorveglianza della zona, il 38enne stava litigando con un connazionale di 34 anni all’interno del locale. Non sono ancora chiari i motivi della discussione, ma si tratterebbe di questioni banali. Che, però, hanno comunque portato l’aggressore a seguire la vittima fuori dal bar, accoltellandola ripetutamente al torace, all’addome e al collo.

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