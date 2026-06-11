Canicattì, 37enne accoltellato davanti all’ospedale: era ai domiciliari

11/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 37 anni è stato accoltellato alla testa davanti all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento.

Chi è l’uomo accoltellato a Canicattì

Stando a quanto emerso dalle prime indagini, il 37enne accoltellato davanti all’ospedale di Canicattì è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari. Subito l’uomo ferito alla testa è portato all’interno della struttura sanitaria, dove è stato preso in carico dagli operatori, visitato e medicato. I sanitari gli hanno applicato più punti di sutura alla testa.

Le indagini

Sono in corso ulteriori indagini, di cui sta occupando la polizia, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per arrivare a individuare i resposabili dell’accoltellamento. Gli inquirenti hanno già ascoltato i medici che si sono occupati di prestare le prime cure al 37enne e chi si è occupato del soccorso del ferito

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