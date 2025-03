Partinico: accoltella l’uomo che gli sta rubando l’auto

Per cercare di sventare il furto dell’auto si sarebbe avventato contro il ladro e lo avrebbe ferito con un coltello. Secondo quanto è stato ricostruito finora, guardando fuori dalla finestra, un 47enne si sarebbe accorto che una persona stava cercando di rubare la sua macchina, in via Cammarata, contrada Giambrone una zona periferica di Partinico, in provincia di Palermo.

Dopo essersi reso conto di quanto stava succedendo, il 47enne sarebbe sceso in strada armato di coltello e avrebbe ferito a un fianco l’uomo che stava tentando di rubare la vettura. Il ladro 44enne, a quel punto, si sarebbe difeso con un grosso cacciavite utilizzato per aprire l’auto e avrebbe colpito l’altro uomo in testa provocandogli una ferita. Entrambi si sono ritrovati poi al Pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Uno per ricucire la ferita al fianco, l’altro per medicare le escoriazioni provocate durante la rissa in strada. Le indagini sono condotte dalla polizia.